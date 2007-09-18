Шева выразил сочувствие Самба (фото)
08:56, 18 сентября 2007Спорт
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Невольный участник несчастного случая
|Фото Reuters
На последних минутах матча, завершившегося безголевой ничьей, нападающий "Челси" попал бутсой по голове Самба, который в падении пытался вынести мяч из штрафной, после чего игрок сборной Конго потерял сознание.
Он был унесён с поля на носилках и отправлен в близлежащую больницу Чаринг-Кросс. К счастью, уже в дороге он пришёл в сознание, и был выписан из больницы как раз вовремя, чтобы отправиться вместе со своими товарищами домой в Блэкберн.
|Фото АР
Шевченко позвонил Самба в воскресенье, чтобы осведомиться о состоянии соперника и пожелать ему скорейшего возвращения к игре, сообщаетофициальный сайт ФК "Челси".
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