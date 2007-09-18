Шева выразил сочувствие Самба (фото)

Андрей Шевченко, оказавшийся невольным участником несчастного случая под конец субботней игры, в результате которого Кристофер Самба был увезён в больницу, позвонил защитнику "Блэкберна", чтобы выразить своё сочувствие.

На последних минутах матча, завершившегося безголевой ничьей, нападающий "Челси" попал бутсой по голове Самба, который в падении пытался вынести мяч из штрафной, после чего игрок сборной Конго потерял сознание.

Он был унесён с поля на носилках и отправлен в близлежащую больницу Чаринг-Кросс. К счастью, уже в дороге он пришёл в сознание, и был выписан из больницы как раз вовремя, чтобы отправиться вместе со своими товарищами домой в Блэкберн.

Шевченко позвонил Самба в воскресенье, чтобы осведомиться о состоянии соперника и пожелать ему скорейшего возвращения к игре, сообщаетофициальный сайт ФК "Челси".