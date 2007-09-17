Итоги футбольного уик-энда в Европе
Соперник Динамо по ЛЧ "Рома" - в хорошей форме
В воскресенье в европейских чемпионатах состоялись очередные матчи. В итальянской серии А в 3-ем туре «Ювентус» потерпел неожиданное поражение на своем поле, с минимальным счетом уступив до этого не побеждавшему «Удинезе». Столичная же «Рома» выиграла и третий матч сезона и со стопроцентным показателем возглавляет турнирную таблицу.
Действующий чемпион Италии, миланский «Интер», несмотря на многочисленные травмы продолжает набирать обороты и в отчетном туре на своем поле легко разобрался с «Катаньей».
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
Интер - Катанья - 2:0
Ювентус - Удинезе - 0:1
Реджина - Рома - 0:2
Фиорентина - Аталанта - 2:2
Наполи - Сампдория - 2:0
Палермо - Торино - 1:1
Дженоа - Ливорно - 1:1
Парма - Кальяри - 1:1
В испанской Примере завершился 3-й тур. «Барселона» вновь не сумела блеснуть в атаке и завершила свой второй (из трех сыгранных) матч нулевой ничьей. Совсем иначе ведет себя третья команда прошлого сезона – «Севилья». Подопечные Хуанде Рамоса на своем поле разгромили «Рекреативо» и уступают по количеству забитых мячей лишь мадридскому «Реалу» (правда, у «Севильи» есть еще матч в запасе).
Изрядно потратившийся в межсезонье мадридский «Атлетико» на старте сезона продолжает выступать без побед. В отчетном туре «атлеты» сумели завоевать лишь еще одно очко в поединке с «Мурсией». На счету «Атлетико» после трех туров всего лишь два зачетных балла.
«Вильярреал» сумел быстро отойти от оглушительной оплеухи, полученной от мадридского «Реала» в прошлом туре, нанеся поражение доселе не проигрывавшим «островитянам». Единственный гол в ворота «Майорки» влетел за 7-мь минут до конца матча, со штрафного отличился турецкий атакующий полузащитник Нихат.
«Эспаньол» и «Депортиво» с минимальным счетом выиграли свои поединки у «Хетафе» и «Бетиса», соответственно, записав в свой актив первые победы в сезоне. Минимальную победу (также первую в сезоне) отпраздновал и «Расинг», победивший на своем поле «Леванте» благодаря голу Педро Мунитиса.
Чемпионат Испании. Примера 3-й тур
3-й турСевилья - Рекреативо - 4:1
Осасуна - Барселона - 0:0.
Майорка - Вильярреал - 0:1
Мурсия - Атлетико - 1:1
Депортиво - Бетис - 1:0
Эспаньол - Хетафе - 1:0
Расинг - Леванте - 1:0
Двумя матчами в воскресение в немецкой бундеслиге завершился 5-й тур. Два матча (в Дуйсбурге и Вольфсбурге) завершились победами гостей («Герты» и «Карлсруэ», соответственно) с одинаковым счетом 2:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 5-й тур
5-й турДуйсбург - Герта - 1:2
Вольфсбург - Карлсруэ - 1:2
Во французской Лиге 1 двумя матчами завершился 8-й тур. В главном матче дня «Монако» на своем поле принимал гостей из столицы - ПСЖ - и потерпел третье поражение в сезоне, попутно упустив шанс сравняться по очкам с лидирующим «Нанси».
В другой игре дня «Ренн» гостил в Лорьяне и добился минимальной победы в бретонском дерби благодаря голу полузащитника Эттьена Дидо, отличившегося точным ударом со штрафного. Победа в этом матче вывела «Ренн» на четвертое место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1 8-й тур
8-й турЛорьян - Ренн - 0:1
Монако - ПСЖ - 1:2
В английской Премьер-лиге матчем Манчестер Сити – Астон Вилла завершился 6-й тур. Победа “горожан” 1:0 позволила им потеснить Ливерпуль и занять вторую строчку таблицы с 12 очками. (у Ливерпуля игра в запасе).
Английская Премьер-лига
6 тур
Манчестер Сити – Астон Вилла 1:0
В России были сыграны 2 матча 1/4 финала розыгрыша Кубка России. Вот их результаты:
"Урал" (Свердловская область) – "Сатурн" – 2:1
"Амкар" – "Москва" – 2:1.
По материалам "Советский спорт"