Итоги футбольного уик-энда в Европе

В воскресенье в европейских чемпионатах состоялись очередные матчи. В итальянской серии А в 3-ем туре «Ювентус» потерпел неожиданное поражение на своем поле, с минимальным счетом уступив до этого не побеждавшему «Удинезе». Столичная же «Рома» выиграла и третий матч сезона и со стопроцентным показателем возглавляет турнирную таблицу.

Действующий чемпион Италии, миланский «Интер», несмотря на многочисленные травмы продолжает набирать обороты и в отчетном туре на своем поле легко разобрался с «Катаньей».

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

Интер - Катанья - 2:0

Ювентус - Удинезе - 0:1

Реджина - Рома - 0:2

Фиорентина - Аталанта - 2:2

Наполи - Сампдория - 2:0

Палермо - Торино - 1:1

Дженоа - Ливорно - 1:1

Парма - Кальяри - 1:1

В испанской Примере завершился 3-й тур. «Барселона» вновь не сумела блеснуть в атаке и завершила свой второй (из трех сыгранных) матч нулевой ничьей. Совсем иначе ведет себя третья команда прошлого сезона – «Севилья». Подопечные Хуанде Рамоса на своем поле разгромили «Рекреативо» и уступают по количеству забитых мячей лишь мадридскому «Реалу» (правда, у «Севильи» есть еще матч в запасе).

Изрядно потратившийся в межсезонье мадридский «Атлетико» на старте сезона продолжает выступать без побед. В отчетном туре «атлеты» сумели завоевать лишь еще одно очко в поединке с «Мурсией». На счету «Атлетико» после трех туров всего лишь два зачетных балла.

«Вильярреал» сумел быстро отойти от оглушительной оплеухи, полученной от мадридского «Реала» в прошлом туре, нанеся поражение доселе не проигрывавшим «островитянам». Единственный гол в ворота «Майорки» влетел за 7-мь минут до конца матча, со штрафного отличился турецкий атакующий полузащитник Нихат.

«Эспаньол» и «Депортиво» с минимальным счетом выиграли свои поединки у «Хетафе» и «Бетиса», соответственно, записав в свой актив первые победы в сезоне. Минимальную победу (также первую в сезоне) отпраздновал и «Расинг», победивший на своем поле «Леванте» благодаря голу Педро Мунитиса.

Чемпионат Испании. Примера 3-й тур Севилья - Рекреативо - 4:1

Осасуна - Барселона - 0:0.

Майорка - Вильярреал - 0:1

Мурсия - Атлетико - 1:1

Депортиво - Бетис - 1:0

Эспаньол - Хетафе - 1:0

Расинг - Леванте - 1:0

Двумя матчами в воскресение в немецкой бундеслиге завершился 5-й тур. Два матча (в Дуйсбурге и Вольфсбурге) завершились победами гостей («Герты» и «Карлсруэ», соответственно) с одинаковым счетом 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 5-й тур Дуйсбург - Герта - 1:2

Вольфсбург - Карлсруэ - 1:2

Во французской Лиге 1 двумя матчами завершился 8-й тур. В главном матче дня «Монако» на своем поле принимал гостей из столицы - ПСЖ - и потерпел третье поражение в сезоне, попутно упустив шанс сравняться по очкам с лидирующим «Нанси».

В другой игре дня «Ренн» гостил в Лорьяне и добился минимальной победы в бретонском дерби благодаря голу полузащитника Эттьена Дидо, отличившегося точным ударом со штрафного. Победа в этом матче вывела «Ренн» на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1 8-й тур Лорьян - Ренн - 0:1

Монако - ПСЖ - 1:2

В английской Премьер-лиге матчем Манчестер Сити – Астон Вилла завершился 6-й тур. Победа “горожан” 1:0 позволила им потеснить Ливерпуль и занять вторую строчку таблицы с 12 очками. (у Ливерпуля игра в запасе).

Английская Премьер-лига

6 тур

Манчестер Сити – Астон Вилла 1:0

В России были сыграны 2 матча 1/4 финала розыгрыша Кубка России. Вот их результаты:

"Урал" (Свердловская область) – "Сатурн" – 2:1

"Амкар" – "Москва" – 2:1.

По материалам "Советский спорт"