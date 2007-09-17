Авторалли Yalta Rally 2007 выиграл украинский экипаж

Украинский экипаж в составе Александра САЛЮКА-младшего и Адриана АФТАНАЗИВА стал абсолютным победителем этапа Кубка Президента Украины, этапа Чемпионата Украины по авторалли и этапа Кубка Европы по ралли FIA European Rally Cup 2007, который в этом году проходит под названием Yalta Prime Rally 2007.

Как передает корреспондент УНИАН, второе место в обоих зачетах завоевали Владимир ПЕТРЕНКО и Дмитрий ЯРОВЕНКО, а бронзу разделили между собой россияне Александр ЖЕЛУДОВ и Андрей РУСОВ - в зачете Кубка Европы, и Вадим ТРУТНЕВ и Иван ДАНИЛИШИН - в зачете Чемпионата Украины.

В церемонии награждения на набережной Ялты приняли участие первая леди страны – Екатерина ЮЩЕНКО, председатель организационного комитета Yalta Prime Rally 2007, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины, губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО, вице-премьер правительства Крыма Евгений МИХАЙЛОВ, мер Ялты Сергей БРАЙКО и др.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября с набережной Ялты стартовало Yalta Prime Rally 2007.

Авторалли в рамках проекта "Червоненко racing" проходит в городе Ялта, а также на трассах возле горы Ай-Петри в районе Ливадии и на трасах возле Алушты.

В соревнованиях принимают участие более 81 экипаж из Грузии, Литвы, Беларуси, России, Болгарии, Австрии, Швеции, Италии, Чехии, Узбекистана и Украины.

Протяженность трасс в этом году составляет 190 километров извилистых дорог горного Крыма, с неповторимыми скоростными участками, которым дана высокая оценка специалистами Международной Автомобильной Федерации.

Специальный гость соревнований - легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари Ватанен.

Организаторами ралли выступили Совет министров АР Крым, Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing". Генеральный спонсор - Prime (водка), официальный партнер - WOG (автозаправочные комплексы), 3G партнер ралли - PEOPLEnet, официальный спонсор - компания "НИКО" (автоимпортер Mitsubishi Motors), официальный банк ралли - "Укрэксимбанк", генеральный информационный партнер - телеканал 1+1 и др.

Напомним, что 22 сентября 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии гонок Yalta Nemiroff Rally 2006. По его словам, «этап Кубка Европы - высокая честь, как для Ялты, так и для Украины, это очередное признание как части европейского спортивного простора, возможность для наших гостей познакомиться с Украиной».

В Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие 56 экипажей гонщиков из Швеции, Болгарии, Турции, Литвы, Грузии, Беларуси, Молдовы, России, а также лучшие раллийные экипажи Украины.

В освещении Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие более 160 журналистов из девяти стран.

Впервые Yalta Rally состоялось с 23 по 25 сентября 2005 года.

Справка УНИАН. Общая дистанция ралли Yalta Rally - около 600 км, из которых 190 км зачетных скоростных участков от Севастополя до Алушты.

В 2007 году авторалли Yalta Rally проходило в третий раз.