Месси во второй раз выиграл «Золотую бутсу»

Аргентинец забил пятьдесят мячей в чемпионате Испании и набрал 100 очков, сообщает ТСН. Таким образом, это стало новым рекордом номинации. Ведь с момента введения новой системы определения победителя в 1997 году ни одному из триумфаторов не удавалось набрать сотню баллов.

Наибольшее достижение принадлежит португальцу Криштиану Роналду, который в прошлом году набрал 80 очков. До этого лучшим показателем были 68 пунктов.

Что касается Роналду, то в этом сезоне он оказался на втором месте. У форварда "Реала" 92 балла за 46 голов. Тройку лидеров замыкает нападающий лондонского "Арсенала" Робин ван Перси – 60 очков за 30 голов.

Рейтинг бомбардиров:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 50 голов, 100 очков

2. Криштиану Роналду ("Реал") - 46, 92

3. Робин Ван Перси ("Арсенал") - 30, 60

4. Класс-Ян Хунтелаар ("Шальке") - 29, 58

5. Златан Ибрагимович ("Милан") - 28, 56

6. Уейн Руни ("Манчестер Юнайтед") - 27, 54

7. Марио Гомес ("Бавария") - 26, 52

8. Бурак Йилмаз ("Трабзонспор") - 32, 48

9. Бас Дост ("Херенвен") - 32, 48

10. Радамель Фалькао ("Атлетико" Мадрид) - 24, 48