Месси во второй раз выиграл «Золотую бутсу»
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси во второй раз в карьере стал обладателем европейской "Золотой бутсы".
Аргентинец забил пятьдесят мячей в чемпионате Испании и набрал 100 очков, сообщает ТСН. Таким образом, это стало новым рекордом номинации. Ведь с момента введения новой системы определения победителя в 1997 году ни одному из триумфаторов не удавалось набрать сотню баллов.
Наибольшее достижение принадлежит португальцу Криштиану Роналду, который в прошлом году набрал 80 очков. До этого лучшим показателем были 68 пунктов.
Что касается Роналду, то в этом сезоне он оказался на втором месте. У форварда "Реала" 92 балла за 46 голов. Тройку лидеров замыкает нападающий лондонского "Арсенала" Робин ван Перси – 60 очков за 30 голов.
Рейтинг бомбардиров:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 50 голов, 100 очков
2. Криштиану Роналду ("Реал") - 46, 92
3. Робин Ван Перси ("Арсенал") - 30, 60
4. Класс-Ян Хунтелаар ("Шальке") - 29, 58
5. Златан Ибрагимович ("Милан") - 28, 56
6. Уейн Руни ("Манчестер Юнайтед") - 27, 54
7. Марио Гомес ("Бавария") - 26, 52
8. Бурак Йилмаз ("Трабзонспор") - 32, 48
9. Бас Дост ("Херенвен") - 32, 48
10. Радамель Фалькао ("Атлетико" Мадрид) - 24, 48