Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

00:02, 17 сентября 2007
Спорт
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Среди лидеров - без перемен

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу:

Арсенал - Таврия 0:1 (Ковпак 8)

Кривбасс - Заря 1:2 (Пашаев 55 - Бровкин 43, 52)

Днепр - Металлист 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордиян 39, автогол).

Напомним, что 14 и 15 сентября были сыграны матчи:

Карпаты - Закарпатье 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73)

Металлург (Д) - Динамо 1:2 (Билозор 83 - Шацких 47, Михалик 90+1)

Металлург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41)

Черноморец - Шахтер 1:2 (Венглинский 62 - Лукарелли, 22, пен., Чигринский 53).

ФК Харьков - Нефтяник 1:0 (Рибейро 24).

В результате после окончания тура команды расположились так:

1 Шахтер (Донецк) 25 очков

2 Днепр (Днепропетровск) 22

3 Динамо (Киев) 18

4 Металлург (Запорожье) 15

5 Металлист (Харьков) 14

6 Таврия (Симферополь) 14

7 ФК Харьков 12

8 Карпаты (Львов) 11

9 Черноморец (Одесса) 11

10 Ворскла (Полтава) 11

11 Заря (Луганск) 10

12 Металлург (Донецк) 10

13 Закарпатье (Ужгород) 9

14 Арсенал (Киев) 8

15 Кривбасс (Кривой Рог) 7

16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) 1

 

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