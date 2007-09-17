Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
Среди лидеров - без перемен
Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу:
Арсенал - Таврия 0:1 (Ковпак 8)
Кривбасс - Заря 1:2 (Пашаев 55 - Бровкин 43, 52)
Днепр - Металлист 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордиян 39, автогол).
Напомним, что 14 и 15 сентября были сыграны матчи:
Карпаты - Закарпатье 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73)
Металлург (Д) - Динамо 1:2 (Билозор 83 - Шацких 47, Михалик 90+1)
Металлург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41)
Черноморец - Шахтер 1:2 (Венглинский 62 - Лукарелли, 22, пен., Чигринский 53).
ФК Харьков - Нефтяник 1:0 (Рибейро 24).
В результате после окончания тура команды расположились так:
1 Шахтер (Донецк) 25 очков
2 Днепр (Днепропетровск) 22
3 Динамо (Киев) 18
4 Металлург (Запорожье) 15
5 Металлист (Харьков) 14
6 Таврия (Симферополь) 14
7 ФК Харьков 12
8 Карпаты (Львов) 11
9 Черноморец (Одесса) 11
10 Ворскла (Полтава) 11
11 Заря (Луганск) 10
12 Металлург (Донецк) 10
13 Закарпатье (Ужгород) 9
14 Арсенал (Киев) 8
15 Кривбасс (Кривой Рог) 7
16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) 1