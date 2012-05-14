Блохин назвал своих фаворитов Евро-2012

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин называет фаворитами Евро-2012 сборные Испании, Голландии и Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на совместной с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом пресс-конференции в помещении ФФУ.

О.Блохин напомнил, что, по его мнению, в этом году в финальную часть Чемпионата Европы по футболу пробились лучшие сборные не только в Европе, а и практически в мире. В связи с этим, по словам О.Блохина, перед украинской сборной стоит очень сложная задача. Он повторил, что на данный момент основным и наиболее непростым заданием для украинской сборной является выход из своей отборочной группы в стадию плей-офф.

Отвечая на вопрос о том, какие сборные, по его мнению, являются фаворитами Чемпионата, О.Блохин назвал команды Испании, Голландии, Германии, и добавил, что, кроме них, еще многие сборные могут выиграть Чемпионат Европы.