Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:36, 16 сентября 2007
Спорт
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Таврия и Заря улучшают свои позиции

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу:

Арсенал - Таврия 0:1 (Ковпак 8)

Кривбасс - Заря 1:2 (Пашаев 55 - Бровкин 43, 52)

Днепр - Металлист 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордиян 39, автогол)

После окончания тура команды расположились так:

1 Шахтер (Донецк) 25 очков

2 Днепр (Днепропетровск) 22

3 Динамо (Киев) 18

4 Металлург (Запорожье) 15

5 Металлист (Харьков) 14

6 Таврия (Симферополь) 14

7 ФК Харьков 12

8 Карпаты (Львов) 11

9 Черноморец (Одесса) 11

10 Ворскла (Полтава) 11

11 Заря (Луганск) 10

12 Металлург (Донецк) 10

13 Закарпатье (Ужгород) 9

14 Арсенал (Киев) 8

15 Кривбасс (Кривой Рог) 7

16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) 1

 

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