Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:36, 16 сентября 2007Спорт
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Таврия и Заря улучшают свои позиции
Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу:
Арсенал - Таврия 0:1 (Ковпак 8)
Кривбасс - Заря 1:2 (Пашаев 55 - Бровкин 43, 52)
Днепр - Металлист 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордиян 39, автогол)
После окончания тура команды расположились так:
1 Шахтер (Донецк) 25 очков
2 Днепр (Днепропетровск) 22
3 Динамо (Киев) 18
4 Металлург (Запорожье) 15
5 Металлист (Харьков) 14
6 Таврия (Симферополь) 14
7 ФК Харьков 12
8 Карпаты (Львов) 11
9 Черноморец (Одесса) 11
10 Ворскла (Полтава) 11
11 Заря (Луганск) 10
12 Металлург (Донецк) 10
13 Закарпатье (Ужгород) 9
14 Арсенал (Киев) 8
15 Кривбасс (Кривой Рог) 7
16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) 1
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