Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия и Заря улучшают свои позиции

Сегодняшними матчами завершился 9-й тур Чемпионата Украины по футболу: Арсенал - Таврия 0:1 (Ковпак 8) Кривбасс - Заря 1:2 (Пашаев 55 - Бровкин 43, 52) Днепр - Металлист 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордиян 39, автогол) После окончания тура команды расположились так: 1 Шахтер (Донецк) 25 очков 2 Днепр (Днепропетровск) 22 3 Динамо (Киев) 18 4 Металлург (Запорожье) 15 5 Металлист (Харьков) 14 6 Таврия (Симферополь) 14 7 ФК Харьков 12 8 Карпаты (Львов) 11 9 Черноморец (Одесса) 11 10 Ворскла (Полтава) 11 11 Заря (Луганск) 10 12 Металлург (Донецк) 10 13 Закарпатье (Ужгород) 9 14 Арсенал (Киев) 8 15 Кривбасс (Кривой Рог) 7 16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) 1

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