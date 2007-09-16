Погиб экс-чемпион мира по ралли (фото)

Экс-чемпион мира по классическому ралли Колин Макрай и его шестилетний сын погибли при крушении вертолета в Шотландии, официально подтвердил представитель полиции округа Стратклайд.

Трагедия произошла в субботу близ шотландского города Ланарк, неподалеку от принадлежавшего Макраю дома постройки 16-го века. На борту вертолета находились сам 39-летний Макрай, его сын Джонни, а также друзья семьи - 37-летний Грэм Дункан и шестилетний мальчик Бен Порчелли.

Расследованием причин крушения вертолета занимается департамент расследования воздушных происшествий (Air Accident Investigation Branch), сообщает РИА Новости.

Жена Макрая Элисон и их девятилетняя дочь находились дома в момент, когда произошло крушение вертолета.

По словам друга Макрая, спортивного журналиста Джереми Хэрта, гонщик регулярно летал над Великобританией и Европой, а места, где произошла трагедия, знал очень хорошо, потому что летал там чаще всего.

Колин Макрай стал чемпионом мира по авторалли и первым британцем, удостоенным этого титула, в 1995 году. Он был настолько популярен, что стал героем компьютерной игры про гонки, а эта игра, в свою очередь, стала одной из самых популярных игр в мире.