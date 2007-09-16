Маклайн отказался драться с Кличко

Американский боксер Джамиль Маклайн отказался от боя против украинца Виталия Кличко. Первоначально этот поединок должен был состояться 22 сентября, однако из-за травмы Кличко-старшего был перенесен на более поздний срок. В итоге Маклайн заявил, что ждать восстановления украинца не будет, поскольку нашел другого соперника.

Как сообщает интернет-издание Fightnews, Маклайн подписал контракт с промоутером Доном Кингом, который организовал его бой за место в первой пятерке рейтинга WBA с другим американцем, Девариллом Уильямсоном. Победитель этого боя получит право на поединок с действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе Русланом Чагаевым из Узбекистана.

Бой Маклайн – Уильямсон запланирован на 6 октября в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Таким образом, Кличко-старшему, который, несмотря на травму, не отказался от идеи продолжить карьеру, придется искать другого соперника.

Лента.ру