СМИ: Кличко-старший может выйти на ринг против поляка Ваха
10:09, 14 мая 2012Спорт
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Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко в сентябре этого года может встретиться в поединке с польским боксером Мариушом Вахом.
|Кличко уже проводил поединки с двумя польскими боксерами
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ, отмечая, что представители М.Ваха отказываются от комментариев. По их словам, информацию объявят братья Кличко.
В.Кличко уже проводил поединки с двумя польскими боксерами: Альбертом Сосновским в мае 2010 года и Томашем Адамеком в сентябре прошлого года.
TVN24 отмечает, что 32-летний М.Вах, имеющий рост свыше 2 м, в своей профессиональной карьере выиграл все 27 боев.
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