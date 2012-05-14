СМИ: Кличко-старший может выйти на ринг против поляка Ваха

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские СМИ, отмечая, что представители М.Ваха отказываются от комментариев. По их словам, информацию объявят братья Кличко.

В.Кличко уже проводил поединки с двумя польскими боксерами: Альбертом Сосновским в мае 2010 года и Томашем Адамеком в сентябре прошлого года.

TVN24 отмечает, что 32-летний М.Вах, имеющий рост свыше 2 м, в своей профессиональной карьере выиграл все 27 боев.