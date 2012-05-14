Суркис: Семин останется в Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Сегодня" подтвердил, что Юрий Семин продолжит работу с командой.

"А есть сомнения? "Динамо" начинает сезон с Юрием Павловичем Семиным, у которого действующий контракт с клубом", - сказал И. Суркис, отвечая на вопрос издания, с каким тренером "Динамо" начинает сезон 2012/13.

Кроме того, он назвал враньем слухи о возможном переходе Евгения Хачериди в донецкий "Шахтер".

"Мы не продаем Хачериди", - сказал президент клуба.