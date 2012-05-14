Суркис: Семин останется в Динамо
05:31, 14 мая 2012Спорт
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопросы журналистов.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "Сегодня" подтвердил, что Юрий Семин продолжит работу с командой.
"А есть сомнения? "Динамо" начинает сезон с Юрием Павловичем Семиным, у которого действующий контракт с клубом", - сказал И. Суркис, отвечая на вопрос издания, с каким тренером "Динамо" начинает сезон 2012/13.
Кроме того, он назвал враньем слухи о возможном переходе Евгения Хачериди в донецкий "Шахтер".
"Мы не продаем Хачериди", - сказал президент клуба.
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