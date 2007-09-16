Неста спас «Милан» от позора

В субботу в серии А стартовал 3-й тур. Оба вынесенных на субботу матча завершились вничью. «Лацио» и «Эмполи» на «Олимпийском» стадионе в Риме разошлись, так и не открыв счет голам, а «Милан» едва унес ноги из «Сиены», сумев отыграться лишь в компенсированное время.

Карло Анчелотти, накануне матча в Лиге чемпионов против «Бенфики» дал отдых своим главным звездам во главе с бразильцем Кака, за что едва не поплатился первым поражением в сезоне. «Милан» начал активно, но Джилардино с феноменальной легкостью транжирил свои моменты. На 24-й же минуте свое слово сказали хозяева поля - бывший нападающий английского «Мидлсбро» Массимо Маккароне воспользовался несогласованностью действий Диды и Кахи Каладзе, открыв счет в матче.

В середине второго тайма, дабы оживить игру в атаке, Анчелотти выпустил на поле второго форварда, но героем матча стал Алессандро Неста, сумевший в компенсированное время протолкнуть в сетку ворот мяч. Более того, минутой позже «Сиена» осталась в меньшинстве (за грубый фол красной удостоился Марио Фрик) и едва не пропустила снова - Кларенс Зеедорф здорово закрутил мяч со штрафного, но попал в перекладину.

Римский «Лацио», которому также как и «Милан» ждет старт в Лиге чемпионов (римляне свой первый матч проведут на выезде в гостях у «Олимпиакоса»), в очередной раз сыграл вничью. Отметим, что в матче за «Лацио» дебютировал новый голкипер уругваец Фернандо Муслера. Что касается «Эмполи», то клуб заработал первое очко в сезоне.

Остальные матчи тура пройдут в воскресенье: лидеры турнирной таблицы «Ювентус» и «Рома» проведут свои матчи с «Удинезе» (дома) и «Реджиной» (на выезде) соответственно, а действующий чемпион «Интер» дома примет «Катанию».

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

Сиена - Милан - 1:1 (1:0).

Голы: Маккароне, 24 - Неста, 90

Лацио - Эмполи - 0:0.

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