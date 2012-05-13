Футбольные болельщики разгромили Стамбул
09:54, 13 мая 2012Спорт
3536
Болельщики "Фенербахче" устроили беспорядки на стадионе в Стамбуле после матча своей команды с "Галатасараем", по результатам которого "Галатасарай" стал чемпионом страны.
Фанаты начали ломать пластиковые сидения и метать их в полицейских сразу после финального свистка. Для разгона болельщиков полицейские использовали перцовый газ. О том, что кто-то пострадал серьезно, не сообщается.
По данным Би-би-си, фанаты продолжали буйствовать и за пределами стадиона: переворачивали мусорные баки, били витрины, подожгли, по меньшей мере, две полицейские машины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter