Футбольные болельщики разгромили Стамбул

Фанаты начали ломать пластиковые сидения и метать их в полицейских сразу после финального свистка. Для разгона болельщиков полицейские использовали перцовый газ. О том, что кто-то пострадал серьезно, не сообщается.



По данным Би-би-си, фанаты продолжали буйствовать и за пределами стадиона: переворачивали мусорные баки, били витрины, подожгли, по меньшей мере, две полицейские машины.