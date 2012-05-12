Олег Софяник за 6 дней проплыл от Кипра до Израиля

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель «Объединения поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе» Александр Синявский.

По его информации, О.Софяник стартовал 5 мая с турецкой яхты в открытом море, около кипрского города Пратарос (греческая часть острова) - из-за отсутствия шенгенской визы, кипрские власти не впустили спортсмена на остров и не разрешили стартовать с берега. Финишировал пловец 11 мая в 10:50 на пляже города Хайфа.

Как сообщил А.Синявский, заплыв оказался трудным. Со слов пловца, он сильно «вымотался» физически и морально, плыл по 10–14 часов в день. Плыл кролем на груди и кролем на спине, в гидрокостюме и очках. Благодаря ластам поддерживал довольно высокую скорость, до 4-5 километров в час. Спортсмена сопровождала яхта турецкого спонсора Али Точкана.

В настоящий момент спортсмен на яхте сопровождения следует в сторону берегов Турции, далее - самолетом в Украину.

Организатором заплыва выступила общественная организация «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе» при финансовой поддержке Севастопольской городской организации «Фронт Перемен».

Справка УНИАН. О.Софяник совершил уже более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых через Южно-Китайское море – 350 км. Переплывал также Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек, вместе с севастопольским журналистом Романом Черненко), пролив Дарданеллы. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.