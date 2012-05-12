На Майдане попытались украсть Еврокубок

В центре Киева произошла попытка похищения выставленного на всеобщее обозрение на Майдане Незалежности Кубка Евро-2012.

Об этом сообщает сайтChampion.



Сегодня около 14.00двое молодых людей,фотографируясьвместес наградойбудущего победителяЧемпионата Европы по футболу,досталисинийплакат,завернули внегоКубоки попытались уйтис трофеем.Однако охранникине далисебя обмануть.



Через 20 минутКубокбыл возвращен навсеобщее обозрение.



Кубок,кроме киевлян,увидят такжежители Донецка,Харькова,Львова,Ивано-Франковска, Одессыи Днепропетровска.Конечно,если больше неслучится ничегоподобногосегодняшнему инциденту.

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