УЕФА получила в управление стадионы в Украине и Польше

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель УЕФА Polska Eва Прокопяк, которая отказалась уточнить, сколько европейская футбольная федерация выплатит за аренду этих объектов владельцам, которыми в Польше являются польское правительство и города-организаторы чемпионата.

"Это коммерческая тайна. Мы не говорим, сколько мы платим за аренду стадионов", - сказала она.

Е.Прокопяк сообщила, что УЕФА вернет стадионы владельцам, максимум, через 4 дня после завершения последнего матча чемпионата.

"Мы не принимаем стадионов в торжественной атмосфере, нет вручения ключей и перерезания красных ленточек", - добавила она.

Как уточнила Е.Прокопяк, УЕФА с 11 мая получит в управление стадионы как в Польше, так и в Украине.

Как сообщал УНИАН, Польша потратила на строительство и реконструкцию четырех стадионов, где будут проходить матчи Евро-2012, около 1,4 млрд долларов.