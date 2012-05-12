УЕФА получила в управление стадионы в Украине и Польше
11 мая УЕФА получила в управление стадионы в Украине и Польше, где будут проходить матчи Евро-2012.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель УЕФА Polska Eва Прокопяк, которая отказалась уточнить, сколько европейская футбольная федерация выплатит за аренду этих объектов владельцам, которыми в Польше являются польское правительство и города-организаторы чемпионата.
"Это коммерческая тайна. Мы не говорим, сколько мы платим за аренду стадионов", - сказала она.
Е.Прокопяк сообщила, что УЕФА вернет стадионы владельцам, максимум, через 4 дня после завершения последнего матча чемпионата.
"Мы не принимаем стадионов в торжественной атмосфере, нет вручения ключей и перерезания красных ленточек", - добавила она.
Как уточнила Е.Прокопяк, УЕФА с 11 мая получит в управление стадионы как в Польше, так и в Украине.
Как сообщал УНИАН, Польша потратила на строительство и реконструкцию четырех стадионов, где будут проходить матчи Евро-2012, около 1,4 млрд долларов.