Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
00:02, 16 сентября 2007Спорт
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Лидеры получают свои три очка
Завершились четыре сегодняшних матча 9-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Карпаты - Закарпатье 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73)
Металлург (Д) - Динамо 1:2 (Билозор 83 - Шацких 47, Михалик 90+1)
Металлург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41)
Черноморец - Шахтер 1:2 (Венглинский 62 - Лукарелли, 22, пен., Чигринский 53).
Напомним, вчера ФК Харьков выиграл у Нефтяника 1:0 (Рибейро 24).
Завтра сыграют свои матчи Арсенал и Таврия, Кривбасс и Заря, Днепр и Металлист.
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