Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Лидеры получают свои три очка

Завершились четыре сегодняшних матча 9-го тура Чемпионата Украины по футболу: Карпаты - Закарпатье 2:0 (Ковель 63, Ткачук 73) Металлург (Д) - Динамо 1:2 (Билозор 83 - Шацких 47, Михалик 90+1) Металлург (З) - Ворскла 1:1 (Вернидуб 67 - Кравченко 41) Черноморец - Шахтер 1:2 (Венглинский 62 - Лукарелли, 22, пен., Чигринский 53). Напомним, вчера ФК Харьков выиграл у Нефтяника 1:0 (Рибейро 24). Завтра сыграют свои матчи Арсенал и Таврия, Кривбасс и Заря, Днепр и Металлист.

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