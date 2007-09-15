Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги

Сыграны 8 матчей 6-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - МЮ 0:1

Портсмут - Ливерпуль 0:0

Тоттенхэм - Арсенал 1:3

Бирмингем – Вандерерс 1:0

Вест Хэм - Миддлсбро 3:0

Сандерленд – Ридинг 1:2

Уиган – Фулхем 1:1

Челси – Блекберн 0:0 (весь матч отыграл Андрей Шевченко)

Арсенал благодаря сегодняшней победе вышел на первое место с 13 очками. У Ливерпуля, МЮ и Челси – по 11, Эвертона – 10, М-Сити и Блекберна – 9, Ньюкасл и Уиган – по 8, Астон Вилла, Вест Хэм, Миддлсбро – по 7.

На завтра остался матч Манчестер Сити – Астон Вилла.