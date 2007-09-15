Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги
20:08, 15 сентября 2007Спорт
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Шевченко сыграл полную игру против Блекберна
Сыграны 8 матчей 6-го тура английской Премьер-лиги
|Джон Терри (Челси) и Бенедикт Маккарти (Блэкберн) борются за мяч. Фото АР
Портсмут - Ливерпуль 0:0
Тоттенхэм - Арсенал 1:3
Бирмингем – Вандерерс 1:0
Вест Хэм - Миддлсбро 3:0
Сандерленд – Ридинг 1:2
Уиган – Фулхем 1:1
Челси – Блекберн 0:0 (весь матч отыграл Андрей Шевченко)
Арсенал благодаря сегодняшней победе вышел на первое место с 13 очками. У Ливерпуля, МЮ и Челси – по 11, Эвертона – 10, М-Сити и Блекберна – 9, Ньюкасл и Уиган – по 8, Астон Вилла, Вест Хэм, Миддлсбро – по 7.
На завтра остался матч Манчестер Сити – Астон Вилла.
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