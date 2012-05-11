Где и когда можно сфотографироваться с кубком Евро-2012

На Крещатике в Киеве, запланирован парад в честь серебряного кубка (около 15.00), а затем в воздух поднимется огромный воздушный шар в виде трофея. Вечером киевлян и гостей столицы будут развлекать группы «Скай», ТНМК, ВВ, «Крыхитка» и певица Гайтана.

Все желающие смогут сфотографироваться с кубком и выиграть в конкурсах билеты на матчи чемпионата Европы, пишет газета "Сегодня". А 12 и 13 мая с 10.00 до 20.00 увидеть кубок можно будет на Майдане Независимости. После Киева кубок повезут по другим городам страны. Охранять и сопровождать трофей в турне по стране будут сотрудники одного из столичных охранных агентств.

Так, 14 мая его увидят жители Ивано-Франковска, уже на следующий день он прибудет в Харьков — с 16 по 17 мая его поставят на площади Свободы. 18—20 мая трофей Евро посетит Донецк (пл. им Ленина), 21 мая — его смогут увидеть жители Днепропетровска на улице Карла Маркса, 50. С 23 числа футбольные фанаты во Львове ожидают кубок у себя. Там он пробудет до 25 мая. А завершится тур кубка по Украине в Одессе — 26 мая с ним можно будет сфотографироваться на Думской площади. Где будет храниться кубок во время самого чемпионата, в оргкомитете Евро не говорят. Только уточняют, что это будет очень надежное место.

Кубок Анри Делоне назван в честь первого генсекретаря УЕФА. Победитель Евро будет хранить кубок у себя четыре года, до следующего чемпионата Европы. А на вечное хранение трофей передадут той стране, команда которой выиграет кубок либо 3 раза подряд, либо всего пять раз. Пока больше шансов заполучить кубок есть у Германии. На счету ее сборной уже три победы в чемпионате Европы (в 1972, 1980, 1996 годах).