Луческу: Мы добились победы, потому что уверены, что лучше всех

08:37, 11 мая 2012
Спорт
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Тренер надеется, что команда продолжит победный темп, и ее ждут громкие победы.

Мирча Луческу и Дарио Срна на предматчевой пресс-конференции в Донецке, 7 марта

После последнего матча Премьер-лиги сезона 2011/12 на «Донбасс Арене», в котором донецкий «Шахтер» оформил себе чемпионство, Мирча Луческу поделился впечатлениями с журналистами:

«Могу отметить, что выигрывать чемпионат становится все сложнее. Наши оппоненты тоже постоянно растут, и в следующем чемпионате они попытаются приблизиться к нам, к ритму, который мы задали. Это был сложный чемпионат. Мы практически постоянно находились за «Динамо» (Киев). Это было очень трудно. И было сложно те очки, которые мы потеряли, восстановить. Мы добились победы в этом чемпионате, потому что были уверены, что лучше всех, и в каждой игре демонстрировали», цитирует Луческу официальный сайт горняков.

Тренер надеется, что команда продолжит победный темп, и ее ждут громкие победы.

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