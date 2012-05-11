Луческу: Мы добились победы, потому что уверены, что лучше всех

После последнего матча Премьер-лиги сезона 2011/12 на «Донбасс Арене», в котором донецкий «Шахтер» оформил себе чемпионство, Мирча Луческу поделился впечатлениями с журналистами:

«Могу отметить, что выигрывать чемпионат становится все сложнее. Наши оппоненты тоже постоянно растут, и в следующем чемпионате они попытаются приблизиться к нам, к ритму, который мы задали. Это был сложный чемпионат. Мы практически постоянно находились за «Динамо» (Киев). Это было очень трудно. И было сложно те очки, которые мы потеряли, восстановить. Мы добились победы в этом чемпионате, потому что были уверены, что лучше всех, и в каждой игре демонстрировали», цитирует Луческу официальный сайт горняков.

Тренер надеется, что команда продолжит победный темп, и ее ждут громкие победы.