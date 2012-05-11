МИД Польши не видит угроз для проведения Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявила заместитель польского министра иностранных дел Катажина Павчинская-Наленч в Сейме.

«Хочу подчеркнуть, что сейчас не видим угрозы для турнира. Несмотря на это, действуем на опережение, представляя во всех европейских государствах польскую позицию по этому делу», - сказала она.

По словам К.Павчинской-Наленч, польские дипломаты также действуют по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, последние события вокруг которой спровоцировали призывы к бойкоту Евро-2012 в Украине.

Министр спорта и туризма Польши Анна Муха, выступая в Сейме, также заверила, что нынешний европейский футбольный чемпионат состоится согласно первичному плану.

«Такой сценарий, согласно которому матчи переносились бы из какого-то города, не говоря уже о переносе из всей Украины, вообще не принимается во внимание. Этого просто не произойдет, и нет никакого смысла это обдумывать», - сказала министр.

А.Муха выразила сожаление по поводу того, что Евро-2012 стало элементом споров среди польских политиков, и назвала чемпионат «самым большим шансом популяризации Польши, который когда-либо выпадал для страны».

«Было бы очень нехорошо, если бы мы собственными силами этот шанс загубили», - добавила министр, напомнив, что Польша и Украина готовились к мероприятию 5 лет.

Как сказала К.Павчинская-Наленч, ни одна из 16 команд, которые будут принимать участие в чемпионате, не заявили о намерении его бойкотировать, а на матчи Евро-2012 могут не приехать только некоторые политики.