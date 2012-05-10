«Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу

Одержав уверенную победу над ПФК «Александрия», чемпионом Украины в этом сезоне стал донецкий «Шахтер».

Таким образом «Шахтер» сделал в этом сезоне золотой дубль, потому что несколько дней назад выиграл Кубок Украины.

Киевское «Динамо», не победив симферопольскую «Таврию», заняло второе место в турнирной таблице.

В зону еврокубков пробились «Металлист» и «Днепр» (3 и 4 места в турнирной таблице соответственно).

Попрощаться с премьер-лигой придется ПФК «Александрия» и «Оболони».

Результаты матчей тура:

Шахтер – Александрия 3:0;

Черноморец – Оболонь 1:0;

Ильичевец – Металлург Д 2:1;

Волынь – Заря 2:2;

Днепр – Карпаты 2:0;

Динамо – Таврия 1:1;

Кривбасс – Арсенал 0:2;

Ворскла – Металлист 2:2.