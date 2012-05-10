«Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу
20:50, 10 мая 2012Спорт
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В Украине сыграли последний тур Премьер-лиги по футболу.
Болельщикам ФК ”Шахтер” есть что в этом сезоне праздновать
Одержав уверенную победу над ПФК «Александрия», чемпионом Украины в этом сезоне стал донецкий «Шахтер».
Таким образом «Шахтер» сделал в этом сезоне золотой дубль, потому что несколько дней назад выиграл Кубок Украины.
Киевское «Динамо», не победив симферопольскую «Таврию», заняло второе место в турнирной таблице.
В зону еврокубков пробились «Металлист» и «Днепр» (3 и 4 места в турнирной таблице соответственно).
Попрощаться с премьер-лигой придется ПФК «Александрия» и «Оболони».
Результаты матчей тура:
Шахтер – Александрия 3:0;
Черноморец – Оболонь 1:0;
Ильичевец – Металлург Д 2:1;
Волынь – Заря 2:2;
Днепр – Карпаты 2:0;
Динамо – Таврия 1:1;
Кривбасс – Арсенал 0:2;
Ворскла – Металлист 2:2.
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