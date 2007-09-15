Ющенко примет участие в награждении победителей Yalta Rally 2007

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 16 сентября в г. Ялта (АР Крым) примет участие в награждении победителей этапа Кубка Президента Украины, этапа Чемпионата Украины по авторалли и этапа Кубка Европы по ралли FIA European Rally Cup 2007, который в этом году проходит под названием Yalta Prime Rally 2007.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель организационного комитета Yalta Prime Rally 2007, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины, губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера с набережной Ялты стартовало Yalta Prime Rally 2007.

Авторалли в рамках проекта "Червоненко racing" проходит в городе Ялта, а также на трассах возле горы Ай-Петри в районе Ливадии и на трассах возле Алушты.

В соревнованиях участвуют более 80 экипажей из Грузии, Литвы, Беларуси, России, Болгарии, Австрии, Швеции, Италии, Чехии, Узбекистана и Украины.

Протяженность трасс в этом году составляет 190 километров извилистых дорог горного Крыма, с неповторимыми скоростными участками, которым дали высокую оценку специалисты Международной Автомобильной Федерации.

Специальный гость соревнований - легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН.

Организаторами ралли выступили Совет министров АР Крым, Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing". Генеральный спонсор - Prime (водка), официальный партнер - WOG (автозаправочные комплексы), 3G партнер ралли - PEOPLEnet, официальный спонсор - компания "НИКО" (автоимпортер Mitsubishi Motors), официальный банк ралли - "Укрэксимбанк", генеральный информационный партнер - телеканал 1+1 и др.

Справка УНИАН. Общая дистанция ралли Yalta Rally - около 600 км, из которых 190 км зачетных скоростных участков от Севастополя до Алушты.