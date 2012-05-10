Лигу Европы выиграл Атлетико

Финальный матч с клубом "Атлетик" из Бильбао, который состоялся вечером в среду, 9 мая, закончился со счетом 3:0 в пользу "Атлетико".

Матч между двумя испанскими командами прошел в Бухаресте.

Счет на седьмой минуте встречи открыл нападающий "Атлетико" Радамель Фалькао, он же на 34-й минуте забил второй мяч в ворота "Атлетика". Автором третьего, завершающего гола стал полузащитник Диего.

Отметим, что "Атлетико" во второй раз за три сезона стал победителем Лиги Европы. До этого команда побеждала в сезоне-2009/10, когда в финале они обыграли "Фулхем" (2:1).

А Фалькао, забив 12 голов в текущем розыгрыше Лиги Европы, стал лучшим бомбардиром турнира второй раз подряд.

Лига Европы

Финал

Атлетико - Атлетик 3:0

Голы: 1:0 - Фалькао 7, 34, Диего 85.

Gazeta.ua