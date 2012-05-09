Кубок России по футболу впервые взял казанский клуб

17:34, 09 мая 2012
Спорт
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Футболисты казанского "Рубина" завоевали Кубок России, обыграв в финальном матче московских динамовцев.

Фото РИА Новости

Встреча, проходившая на нейтральном поле в Екатеринбурге, завершилась победой "Рубина" со счетом 1:0, сообщает Лента.ру.

Автором единственного гола стал Роман Еременко, забивший на 78-й минуте игры.

Нынешняя победа в Кубке России - первая в истории казанского клуба. В 2009 году "Рубин" дошел до финала, в котором уступил московскому ЦСКА. За время проведения соревнования "Рубин" стал лишь третьей командой не из Москвы, которой удалось дойти до победы. Ранее обладателями Кубка становились санкт-петербургский "Зенит" и грозненский "Терек".

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