Директор Евро в Украине признал, что бессилен против билетных спекулянтов

Директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский признался, что бессилен против спекулянтов, которые занимаются перепродажей билетов на Евро-2012.

Как сообщает портал Comments.UA, он заявил, что не может бороться с этой ситуацией, отвечая на вопрос о продаже билетов через социальные сети по цене в три-четыре раза дороже.

«Мы не можем повлиять на этот процесс. Единственное, я могу предостеречь от таких покупок, потому что билеты могут оказаться подделкой» - сказал М. Лубкивский.

Как сообщалось ранее, во время презентации билетов Евро-2012 М. Лубкивский заявил, что билеты на матчи турнира практически невозможно подделать.