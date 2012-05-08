Директор Евро в Украине признал, что бессилен против билетных спекулянтов
20:28, 08 мая 2012Спорт
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Лубкивский заявил, что не может бороться с продажей через социальные сети билетов по завышенной цене.
|Маркіян Лубківський вручає Диплом почесного друга УЄФА ЄВРО 2012 Леоніду Каденюку. Київ, 16 серпня
Директор Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский признался, что бессилен против спекулянтов, которые занимаются перепродажей билетов на Евро-2012.
Как сообщает портал Comments.UA, он заявил, что не может бороться с этой ситуацией, отвечая на вопрос о продаже билетов через социальные сети по цене в три-четыре раза дороже.
«Мы не можем повлиять на этот процесс. Единственное, я могу предостеречь от таких покупок, потому что билеты могут оказаться подделкой» - сказал М. Лубкивский.
Как сообщалось ранее, во время презентации билетов Евро-2012 М. Лубкивский заявил, что билеты на матчи турнира практически невозможно подделать.
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