Скандалисты Дэвид Хэй и Дерек Чисора разберутся друг с другом 14 июля

Как сообщает британская газета The Sun, бой, который станет главным событием вечера, состоится 14 июля в Лондоне (Англия) на стадионе «Аптон Парк», принадлежащем футбольному клубу West Ham United, пишет allboxing.ru. Вместимость арены составляет 35 тысяч зрителей. На ринг бойцы выйдут с боксерскими лицензиями, выданными Федерацией бокса Люксембурга. Напомним, что Британский совет по контролю в области бокса недавно лишил Чисору лицензии за неспортивное поведение, а Дэвид Хэй не стал продлевать действие своей лицензии в конце прошлого года. Однако благодаря законам о свободе торговли Федерации могут давать лицензии на бои заграницей, и сам Совет ранее устраивал боксерские шоу в других странах, например на Мальте, отмечает The Telegraph. Тем не менее, в Англии подобное будет происходить впервые, и пока неизвестно, как отреагируют на это британские чиновники.

Также сообщается, что в рамках этого шоу пройдет еще один поединок в супертяжелом весе. Обладатель титула регулярного чемпиона мира по версии WBA 32-летний российский боксер Александр Поветкин проведет защиту своего титула против обязательного претендента 39-летнего американца Хасима Рахмана.

Напомним, Хэй и Чисора подрались в Мюнхене на пресс-конференции, после того как Чисора проиграл бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC украинцу Виталию Кличко.