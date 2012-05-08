Блохин назвал предварительную заявку сборной на Евро-2012

Еще восемь футболистов вошли в резерв национальной команды, сообщает ФФУ.

Наибольшее представительство в списке у киевского «Динамо» - девять приглашенных, из лагеря «Шахтера» вызваны шесть представителей, из «Днепра» - три. Двух игроков направляет в сборную «Металлист». Еще четыре украинских и два иностранных клуба представлены одним футболистом.

Травмы ведущих украинских вратарей обусловили особо пристальный интерес общественности к посту номер один. Поэтому в списке появился абсолютный дебютант - 25-летний голкипер донецкого «Металлурга» Александр Бандура еще не защищал цвета сборных Украины, в том числе на юношеском или молодежном уровне. Не дебютировал в главной команде, хотя и принимал участие на сборе, и 19-летний Максим Коваль. А старше динамовца семнадцать лет Александр Горяинов из харьковского «Металлиста» провел за сине-желтых один матч - против Литвы (4:0) в мае 2010 года. Тогда Горяинов, в возрасте 34 лет, стал самым старшим дебютантом сборной.

Кроме списка 26 вызванных тренерский штаб объявил список запасных. «Эти восемь футболистов не едут на сбор в Турцию, но обязаны содержать себя в игровом тонусе и быть готовыми подключиться к подготовке сборной в любой момент, - отметил Олег Блохин. Среди резервистов только Александр Воловик и Александр Ковпак не имеют опыта выступлений за главную команду страны. Правда, нападающий «Арсенала» принимал участие в сборах национальной команды.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Александр Горяинов («Металлист» Харьков), Максим Коваль («Динамо» Киев), Александр Бандура («Металлург» Донецк).

Защитники: Ракицкий, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук (все - «Шахтер»), Тарас Михалик, Евгений Хачериди (оба - «Динамо»), Виталий Мандзюк («Днепр»), Богдан Бутко («Ильичевец», Мариуполь ), Евгений Селин («Ворскла» Полтава).

Полузащитники: Александр Алиев, Денис Гармаш, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Сергей Назаренко («Таврия», Симферополь), Тарас Степаненко («Шахтер» ), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия).

Нападающие: Артем Милевский, Андрей Шевченко (оба - «Динамо»), Марко Девич («Металлист»), Евгений Селезнев («Шахтер»), Андрей Воронин («Динамо» Москва, Россия).

Перечень резервных игроков:

Богдан Шуст («Шахтер» Донецк), Артем Федецкий («Карпаты» Львов), Александр Воловик («Металлург» Донецк), Эдмар («Металлист» Харьков), Максим Калиниченко, Антон Шиндер (оба - «Таврия» Симферополь), Роман Безус ("Ворскла" Полтава), Александр Ковпак («Арсенал» Киев).