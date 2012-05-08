Семин не в курсе, что Хачериди уходит в Шахтер

"Впервые слышу. Этот вопрос надо задать президенту клуба. Я как тренер рассчитываю на этого игрока(Хачериди)", - цитирует Семина газета "Сегодня".

В свою очередь, источник, близкий к президенту Динамо Игорю Суркису отметил, что «нелепо было бы продавать своего ведущего защитника».

Как сообщает издание, в недоумении был и сам Хачериди

"Впервые об этом слышу. Ничего не могу сказать, потому что я ничего не знаю. Ни с кем на эту тему не разговаривал, никто ко мне не обращался. Может, кто-то слух запустил", - заявил Хачериди.

Напомним, ранее сайт Чемпион со ссылкой на свои источники сообщил о переходе Хачериди из Динамо в донецкий Шахтер. По сообщениям источника, сумма, которую заплатили Горняки за футболиста, якобы составила 3,5 миллиона евро.