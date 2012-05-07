СМИ: Шахтер купил у Динамо Хачериди

Об этом сообщают источники "Чемпиона".

Официально о трансфере еще ​​не объявлено, но известно, что сумма сделки составляет 3.5 миллиона евро. По данным немецкого издания transfermarkt.de Хачериди стоит именно такую ​​сумму.

Добавим, что Евгений пришел в "Динамо" в январе 2008 года с луцкой "Волыни". Трансфер стоил 700 тысяч евро.