СМИ: Шахтер купил у Динамо Хачериди
19:44, 07 мая 2012Спорт
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Донецкий "Шахтер" купил защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди.
|Официально о трансфере еще не объявлено
Об этом сообщают источники "Чемпиона".
Официально о трансфере еще не объявлено, но известно, что сумма сделки составляет 3.5 миллиона евро. По данным немецкого издания transfermarkt.de Хачериди стоит именно такую сумму.
Добавим, что Евгений пришел в "Динамо" в январе 2008 года с луцкой "Волыни". Трансфер стоил 700 тысяч евро.
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