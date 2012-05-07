Луческу: Металлург заслужил аплодисменты

Главный тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу прокомментировал победу в финале Кубка Украины над донецким "Металлургом" (судьба матча решилась в дополнительное время - 2:1).

"Думаю, это была зрелищная игра, спектакль, который удовлетворил зрителей. Мы имели полное преимущество в первом тайме, могли забивать раньше. Если бы забили второй мяч, было бы проще. Но не использовали моменты, и, как обычно бывает, игроков покинула уверенность в своих силах.

Кубок показал, что фаворит не всегда сильнее. Может, мы были более организованы, настойчивы в атаке и выиграли кубок. Но было видно, что игроки устали в концовке матча.

Не ожидал, что "Металлург" окажет такое сопротивление. Они заслужили аплодисменты в свою сторону, хорошо подготовившись к этой игре", — цитирует Луческу "Чемпионат.com".