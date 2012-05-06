Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу

Понадобился экстра-тайм, чтобы зафиксировать преимущество одной из донецких команд, встретившихся в финале Кубка Украины по футболу.

Основное время финального матча Кубка Украины по футболу между клубами Металлург и Шахтер завершилось при равном счете. Решающей стала 104-я минута игры, когда Кучер первым успел на добивание мяча, отбитого вратарем Металлурга. Металлург - Шахтер 1:2 (Морозюк 69 - Тейшейра 23, Кучер 104) Таким образом, донецкий ФК "Шахтер" - обладатель Кубка Украины сезона 2011/12 годов.

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