Кличко: бой с Хэем станет последним
14:25, 04 мая 2012Спорт
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Чемпион мира по боксу Виталий Кличко заявил, что если удастся договориться о бое с Хэем, он станет последним в его спортивной карьере.
Виталий Кличко продолжает вести переговоры с Хэем, фото klitschko-brothers.com
Спортсмен отметил, что в большом боксе достиг всех целей, которые ставил перед собой, поэтому в ближайшее время уйдет из профессионального спорта, пишет официальный сайт фан-клуба братьев Кличко.
"Переговоры с Хэем продолжаются. Если удастся договориться о бое с Хэем, он станет последним в моей спортивной карьере", - отметил Виталий Кличко.
Он также отметил, что важно не только завоевать престижный титул в боксе, но каждый раз, выходя в ринг, отстаивать его.
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