Кличко: бой с Хэем станет последним

Спортсмен отметил, что в большом боксе достиг всех целей, которые ставил перед собой, поэтому в ближайшее время уйдет из профессионального спорта, пишет официальный сайт фан-клуба братьев Кличко.

"Переговоры с Хэем продолжаются. Если удастся договориться о бое с Хэем, он станет последним в моей спортивной карьере", - отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что важно не только завоевать престижный титул в боксе, но каждый раз, выходя в ринг, отстаивать его.