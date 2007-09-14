В Ялте взревут моторы лучших экипажей Европы

Сегодня, 14 сентября, в Ялте (Крым) пройдет торжественное открытие ралли «Yalta Prime rally», передает корреспондент УНИАН.

В соревнованиях примут участие многие профессиональные гонщики из стран Европы и лучшие раллийные экипажи Украины.

«14 сентября - в первый день соревнований - все почитатели автоспорта смогут услышать долгожданный гул моторов лучших экипажей Европы. Будет совершен пролог этапа Кубка Европы, Кубка Президента - «PRIME Yalta Rally 2007». Пролог - так называемый предстарт гонки, совершаемый в честь города, который принимает соревнования», - сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Ялты.

В этом году старт пролога определен возле гостиницы «Ялта». Это будет двухкилометровый скоростной участок, он обещает быть самым зрелищным и будет аналогичен городским скоростным участкам в странах, которые принимают у себя Чемпионат мира.

По результатам подсчета победителю этого заезда в абсолютном зачете будет вручен суперприз от «Индустриального союза Донбасса» и гостиницы «Ялта» – автомобиль.

Для тех экипажей, которые станут победителями в моно классах (передний и задний привод) приготовлены специальные призы от мэра Ялты Сергея БРАЙКО – 4 сертификата на 10-тидневный отдых на двоих в одном из лучших отелей Ялты.

После пролога на набережной Ялты пройдет торжественная церемония открытия авторалли. Соревнования будут проходить по 16 сентября.

Как сообщал УНИАН, с 14 по 16 сентября в Крыму под патронатом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пройдет этап Кубка Президентов 2007, этап Чемпионата Украины по авторалли и этап Кубка Европы по ралли FIA European Rally Cup 2007, который в этом году проходит под названием Yalta Prime Rally 2007.

По словам председателя организационного комитета Yalta Prime Rally 2007, губернатора Запорожской области Евгения ЧЕРВОНЕНКО, ралли в рамках проекта "Червоненко racing" будет проходить в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри в районе Ливадии и на трасах возле Алушты. Протяженность трасс составляет более 190 километров извилистых дорог горного Крыма.

15-16 сентября на время проведения «Prime Yalta Rally 2007» в Крыму перекроют ряд автомобильных дорог. Организаторы мероприятия просят водителей на время проведения авторалли не планировать поездки, а жителей поселков – не выпускать на дорогу скот и домашних животных.