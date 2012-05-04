Шовковского прооперировали в Германии
Вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского прооперировали в одной из клиник Мюнхена.
| Александр Шовковский пропустит Евро
В мюнхенской клинике Шовковскому оперировали плечевой сустав, травму которого он получил в матче чемпионата Украины против Волыни.
Окончательное возвращение вратаря к тренировкам ожидается только через три месяца.
"Зеркало недели" сообщает, что процедура прошла успешно, однако, как и предполагалось, вратарю предстоит пройти долгий этап восстановления. Для начала, в течение шести недель, Шовковскому придется носить специальный манжет на плече, а по истечении этого срока Александр отправится обратно в Мюнхен для прохождения двухнедельной реабилитации.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский не сможет сыграть только в последних матчах первенства Украины.
Как известно, Евро-2012 пропустит еще один голкипер сборной Украины Андрей Дикань.