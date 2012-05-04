Шовковского прооперировали в Германии

09:12, 04 мая 2012
Спорт
1866

Вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского прооперировали в одной из клиник Мюнхена.  

Александр Шовковский во время матча плей-офф Лиги Европы между ФК «Динамо» и ФК «Литекс». Киев, 25 августа

В мюнхенской клинике Шовковскому оперировали плечевой сустав, травму которого он получил в матче чемпионата Украины против Волыни.

 Окончательное возвращение вратаря к тренировкам ожидается только через три месяца.

 "Зеркало недели" сообщает, что процедура прошла успешно, однако, как и предполагалось, вратарю предстоит пройти долгий этап восстановления. Для начала, в течение шести недель, Шовковскому придется носить специальный манжет на плече, а по истечении этого срока Александр отправится обратно в Мюнхен для прохождения двухнедельной реабилитации.

 Ранее сообщалось, что Александр Шовковский не сможет сыграть только в последних матчах первенства Украины.

 Как известно, Евро-2012 пропустит еще один голкипер сборной Украины Андрей Дикань.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter