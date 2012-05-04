Тренер Fiorentina уволен за драку с футболистом
08:31, 04 мая 2012Спорт
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Наставник клуба Делио Росси поплатился должностью из-за того, что набросился на футболиста с кулаками прямо на скамейке запасных.
|Делио Росси был в ярости
Тренер накинулся на Ляйича, после чего завязалась драка.
Издание отмечает, что к этому моменту Fiorentina уступала со счетом 2:0 Novara, но к концу встречи смогла сравнять счет. Но владелец клуба Андреа Делла Валле не оставил инцидент без внимания и отправил наставника в отставку.
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