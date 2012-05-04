Тренер Fiorentina уволен за драку с футболистом

08:31, 04 мая 2012
Спорт
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Наставник клуба Делио Росси поплатился должностью из-за того, что набросился на футболиста с кулаками прямо на скамейке запасных.

Делио Росси был в ярости
Об этом сообщает "Коммерсант. Украина"

На 32-й минуте матча Fiorentina - Novara Делио Росси решил заменить полузащитника Адема Ляйича и тот, уже покидая поле, спровоцировал конфликт. Футболист стал аплодировать своему наставнику и показал большой палец, что вывело Росси из себя.

Тренер накинулся на Ляйича, после чего завязалась драка.

Издание отмечает, что к этому моменту Fiorentina уступала со счетом 2:0 Novara, но к концу встречи смогла сравнять счет. Но владелец клуба Андреа Делла Валле не оставил инцидент без внимания и отправил наставника в отставку.

 

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