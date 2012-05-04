Тренер Fiorentina уволен за драку с футболистом

Об этом сообщает "Коммерсант. Украина" На 32-й минуте матча Fiorentina - Novara Делио Росси решил заменить полузащитника Адема Ляйича и тот, уже покидая поле, спровоцировал конфликт. Футболист стал аплодировать своему наставнику и показал большой палец, что вывело Росси из себя.

Тренер накинулся на Ляйича, после чего завязалась драка.

Издание отмечает, что к этому моменту Fiorentina уступала со счетом 2:0 Novara, но к концу встречи смогла сравнять счет. Но владелец клуба Андреа Делла Валле не оставил инцидент без внимания и отправил наставника в отставку.