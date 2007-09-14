Завершился Чемпионат Европы по стрельбе среди полицейских
05:10, 14 сентября 2007Спорт
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Украина - второе место
Старший преподаватель Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел капитан милиции Тарас МАГМЕТ занял второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета на Чемпионате Европы по пулевой стрельбы среди полицейских во французском городе Маригнак.
Как сообщили УНИАН в дирекции университета, прикарпатец уступил только коллеге из Германии. Своим успешным выступлением преподаватель помог сборной МВД Украины, которая впервые принимала участие в подобных соревнованиях, занять второе место в общекомандном зачете.
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