Завершился Чемпионат Европы по стрельбе среди полицейских

Старший преподаватель Прикарпатского юридического института Львовского государственного университета внутренних дел капитан милиции Тарас МАГМЕТ занял второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета на Чемпионате Европы по пулевой стрельбы среди полицейских во французском городе Маригнак.

Как сообщили УНИАН в дирекции университета, прикарпатец уступил только коллеге из Германии. Своим успешным выступлением преподаватель помог сборной МВД Украины, которая впервые принимала участие в подобных соревнованиях, занять второе место в общекомандном зачете.