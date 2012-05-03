Блохин уже начал рассказывать, как мало у него было времени на сборную

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает сайт 2012ua.net. «У меня было очень мало времени. Было бы намного легче, если бы мне передали команду раньше. Тогда бы у меня было больше времени для принятия необходимых сейчас решений», – отметил главный тренер украинцев.

Он также заявил, что первостепенной задачей команды на Евро-2012 является выход из сложной группы. «Перед нами поставлена задача выиграть турнир. Я не знаю, откуда это исходит. Разумеется, вы должны ставить перед собой такую цель, но в тоже время вы должны трезво смотреть на вещи. Прежде всего, мы должны выйти из группы. Для этого необходимо верить в себя. Потому что мы никогда не сможем сделать это, если будем считать себя аутсайдерами в сравнении с Францией или Англией», – подчеркнул Олег Блохин.

«Я доволен тем, что наши полузащитники достаточно забивают, но нам необходим форвард, который будет держать оборону соперника в напряжении», – добавил тренер сборной Украины.