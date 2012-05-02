Стали известны первые участники Лиги Европы от Украины

«Днепр» и «Арсенал» выбились в Лигу Европы

Продолжается 29 тур Чемпионата Украины по футболу Арсенал К – Волынь 3:0 (0:0, 3:0) Голы: 1:0 - Гоменюк (63), 2:0 - Кобахидзе (67), 3:0 - Аржанов (79). Арсенал К: Боровик, Симоненко, Одибе, Леандро (Ковпак, 53), Кобахидзе, Полевой, Богданов, Миколюнас, Флореску, Шацких (Аржанов, 74), Мазилу (Гоменюк, 46). Волынь: Шелихов, Романчук, Шиков (Шандрук, 83), Симинин, Масло, Скоба, Герасимюк, Приндета, Майкон, Шумахер (Пищур, 75), Савич (Павлов, 69). Таврия – Ворскла 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 - Янузи (39), 0:2 - Ребенок (90). Таврия: Кахриман, Езерский, Буссаиди, Путраш, Назаренко, Гомес, Любичич, Фещук (Ади, 68), Платон (Афолаби, 77), Шиндер, Кубик. Ворскла: Долганский, Селин, Курилов, Матвеев, Даллку, Безус (Будник, 62), Красноперов, Маркоски, Кривошеенко (Ребенок, 69), Янузи (Баранник, 89), Чичиков. Металлург Донецк – Днепр 0:3 (0:2, 0:1) Голы: 0:1 - Зозуля (8), 0:2 - Калинич (42), 0:3 - Зозуля (69). Металлург Донецк: Воробьев, Чечер (Воловик, 46), Прийма, Барановский, Морозюк (Годин, 64), Голайдо, Лазич, Мищенко, Нельсон, Иванко (Янков, 76), Данило. Днепр: Лаштувка, В. Мандзюк, Мазух, Стринич, Чеберячко, С.Кравченко, Ротань (Шахов, 72), Жулиано, Калинич (Денисов, 77), Зозуля, Коноплянка (Бабенко, 79). Чемпион

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