Янукович-младший победил на этапе ЧУ по внедорожному спорту

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы соревнований, результаты которых были объявлены сегодня в Кременчуге Полтавской области.

В.Янукович стал победителем в категории ТР2 - специально усиленные для трофи внедорожные автомобили. Он выступил на автомобиле Toyota FJ Cruiser.

В.Янукович-младший - мастер спорта в категории «автоспорт». В 2010 и в 2011 годах выигрывал самые сложные внедорожные гонки Украины «АТЛ-Трофи» и Ukraine Trophy в категории ТР3 (самые модифицированные внедорожники). Является членом президиума Автомобильной федерации Украины.

С 27 по 29 апреля в Кременчуге прошел первый этап чемпионата Украины по внедорожному спорту – Barsuk-Trophy 2012.

Базовый лагерь соревнований был разбит в селе Омельник, а 300 километров маршрута проходили по Кременчугскому и Глобинскому районах.

В соревнованиях принимали участие команды практически со всех регионы Украины.