Сборная Англии по футболу получила нового тренера

Он подписал контракт на следующие четыре года, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

Сейчас господин Ходжсон является тренером команды "Вест Бромвич Альбион" в Премьер-лиге.

За 36 лет тренерской карьеры 64-летний Ходжсон возглавлял 18 команд, среди которых клубы в Англии и Италии, а также национальные сборные Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Финляндии.

Контракт с нынешним клубом заканчивается 30 июня, но руководство "Вест Бромвича" уже сказало, что он может параллельно приступать к подготовке сборной Англии к Чемпионату Европы, который стартует 8 июня в Польше и Украине, после последней игры 13 мая.

В первом матче 11 июня англичане сыграют против сборной Швеции в Донецке.