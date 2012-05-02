Сборная Англии по футболу получила нового тренера
11:16, 02 мая 2012Спорт
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Английская Футбольная ассоциация назначила Роя Ходжсона главным тренером сборной Англии.
Рой Ходжсон подписал контракт на 4 года
Он подписал контракт на следующие четыре года, сообщает украинская служба Би-Би-Си.
Сейчас господин Ходжсон является тренером команды "Вест Бромвич Альбион" в Премьер-лиге.
За 36 лет тренерской карьеры 64-летний Ходжсон возглавлял 18 команд, среди которых клубы в Англии и Италии, а также национальные сборные Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Финляндии.
Контракт с нынешним клубом заканчивается 30 июня, но руководство "Вест Бромвича" уже сказало, что он может параллельно приступать к подготовке сборной Англии к Чемпионату Европы, который стартует 8 июня в Польше и Украине, после последней игры 13 мая.
В первом матче 11 июня англичане сыграют против сборной Швеции в Донецке.
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