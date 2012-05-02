Суркис просит прекратить спекуляции вокруг Евро-2012

Об этом идет речь в обнародованном на сайте ФФУ комментарии Г.Суркиса относительно итогов очередного заседания руководящей группы Евро-2012, которое прошло за 39 дней до начала матча-открытия чемпионата Европы.

«Заседание Наблюдательного совета УЕФА, которое состоялось в Ньоне 30 апреля, прошло в деловой и конструктивной обстановке. Руководство Европейского футбольного союза выразило удовлетворение общим ходом подготовки к турниру в Украине и Польше. Во время обсуждения текущих вопросов подчеркивалось, что принимающая сторона в целом выполнила взятые на себя обязательства относительно строительства и реконструкции главных объектов инфраструктуры, которые дадут возможность провести чемпионат Европы на надлежащем уровне», - сообщил Г.Суркис.

По его словам, президент УЕФА Мишель Платини лично поблагодарил представителей правительств обоих государств за оперативное решение неотложных материально-технических и финансовых проблем, которые возникали в рамках подготовки к Евро-2012.

«Президент УЕФА в который раз заявил: он уверен в том, что футбольный праздник в Украине и Польше будет интересным, привлекательным и успешным. Ведь организаторам грандиозного спортивного мероприятия остается доработать лишь незначительные мелочи», - сказал президент ФФУ.

Г.Суркис подчеркнул, что «такой была и есть на сегодняшний день официальная позиция УЕФА относительно результатов многолетней настойчивой работы стран-хозяек турнира. Никаких других интерпретаций на этот счет в коридорах штаб-квартиры УЕФА ни украинская, ни польская делегация не услышали».

Президент ФФУ настаивает на прекращении всяческих спекуляций вокруг темы Евро-2012. «Это касается, в том числе, и распространения сплетен о якобы заявлении президента Испанской федерации футбола господина Вильяра, который будто обратился к УЕФА с предложением перенести турнир в Испанию. Я разговаривал с коллегой по телефону. Он сказал, что это чушь, и что никаких комментариев относительно этого он никому не давал», - отметил Г.Суркис.