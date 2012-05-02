Шовковский пропустит Евро-2012

07:45, 02 мая 2012
Спорт
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Александр Шовковский не сыграет на Чемпионате Европы 2012 года по футболу.

Александр Шовковский во время матча плей-офф Лиги Европы между ФК «Динамо» и ФК «Литекс». Киев, 25 августа

Это сообщает «Чемпион» со ссылкой на пресс-службу клуба "Динамо".

Капитан киевлян отправится в клинику Мюнхена, где ему сделают операцию на плечевом суставе.

"Вместо подготовки к Евро-2012 у меня будет операция на связках плечевого сустава и реабилитация", - сказал А.Шовковский.

"Сейчас главное, чтобы операция прошла успешно. В таком случае срок восстановления составит около трех месяцев", - добавил он.

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