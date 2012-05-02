Шовковский пропустит Евро-2012
07:45, 02 мая 2012Спорт
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Александр Шовковский не сыграет на Чемпионате Европы 2012 года по футболу.
Шовковский, после неудачного падения, пропустит 3 месяца
Это сообщает «Чемпион» со ссылкой на пресс-службу клуба "Динамо".
Капитан киевлян отправится в клинику Мюнхена, где ему сделают операцию на плечевом суставе.
"Вместо подготовки к Евро-2012 у меня будет операция на связках плечевого сустава и реабилитация", - сказал А.Шовковский.
"Сейчас главное, чтобы операция прошла успешно. В таком случае срок восстановления составит около трех месяцев", - добавил он.
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