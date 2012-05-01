Выступление Duran Duran откроет Олимпийские игры в Лондоне

Группы будут символизировать четыре части Соединенного королевства: Duran Duran будет отвечает за Великобританию, Stereophonics - за Уэльс, Паоло Нутини (Paolo Nutini) - за Шотландию, а Snow Patrol - за Северную Ирландию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Ранее предполагалось, что на открытии Олимпиады споет Пол Маккартни или Мик Джаггер.

Билеты на этот концерт поступят в продажу 4 мая. Их стартовая цена составит 60 фунтов стерлингов.

Второй олимпийский концерт будет приурочен к закрытию игр - он пройдет в Гайд-парке 12 августа и будет состоять из выступлений групп Blur, New Order и The Specials. Это будет одно из последних масштабных музыкальных событий в парке: поскольку жители прилегающих к нему районов жаловались на шум и толпы, городской совет постановил ограничить число зрителей, которые могут присутствовать на подобных выступлениях, до 65 тысяч, а в отдельных случаях и до 50 тысяч человек, а также сократить число самих концертов: со следующего года их можно будет устраивать не более 9 за год.