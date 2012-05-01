Экс-глава ПФФ: УЕФА не будет переносить матчи Евро-2012 из Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое убеждение высказал в телепрограмме Fakty ро Faktach Михал Листкевич, который возглавлял Польскую федерацию футбола во время подачи заявки Польши на организацию Евро-2012.

"Еще 5-7 лет назад говорили, что если бы произошел какой-то катаклизм, землетрясение, то Евро могли бы перенести", - сказал он, отметив, что в Украине нет катаклизмов.

М.Листкевич считает, что не стоит обращать внимания на последнее заявление одного из директоров УЕФА, потому что он "всегда видит мир немного черным".

Он также остро раскритиковал призывы ряда европейских политиков бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

"Это вхождение… в сапогах в спорт", - заявил М.Листкевич, который является делегатом УЕФА и FIFA.

М.Листкевич напомнил, что многие европейские политики призывали к бойкоту Олимпиады в Пекине в 2008 году, а позже большинство из них приехали в Китай.

Он отметил, что даже если председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу действительно не приедет на Евро-2012, то "ничего особенного не произойдет".

По словам М.Листкевича, проблемы в Украине могут негативно отразиться на имидже Польши, которая является соорганизатором чемпионата, но такая возможность оценивается "в 1% шансов".