В английской Премьер-лиге вдруг стало два лидера

Сыгран центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги

МСити - МЮ 1:0 (Венсан Компани, 45. Замкнул в ворота подачу с углового).

Теперь у обоих Манчестеров по 83 очка при полном равенстве выигрышей, ничьих и проигрышей (26-5-5) и небольшом преимуществе у "горожан" по забитым голам и разнице: 88-27 против 86-33 у МЮ.

МЮ остался домашний матч с Суонси, безнадежно сидящим в самой середине таблицы, и выездной с Сандерлендом (на строку выше Суонси)

Сити играет на выезде с Ньюкаслом, который из шестерки уже не выпадет, но имеет теоретический шанс на бронзу, и дома - с Куинз Парком, который находится на строке, четвертой снизу, и должен ее удержать.

Итак, соперники Сити мотивированы лучше.

К бронзе ближе других Арсенал с 66 очками, за ним (по 62 и игра в запасе) Тоттенхэм и Ньюкасл, еще на балл меньше у Челси.



Борьба, казалось бы, идет за 7-ю строку: Эвертон - 51, Ливерпуль - 49. Но за последние семь игр Эвертон набрал 11 очков, а Ливерпуль - только 5.