В Украине стартовал чемпионат мира по парусному спорту
05:50, 01 мая 2012Спорт
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30 апреля в Черкассах начался Первый чемпионат мира по гонкам на различных и надувных парусных судах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, свыше 70 команд со всего мира будут соревноваться в акватории Кременчугского водохранилища Днепра. Как заверяют организаторы, черкащане будут иметь возможность увидеть мастерство владения парусами в сложных условиях «большой воды». Чемпионат мира по парусному спорту будет продолжаться в Черкассах до 5 мая.
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