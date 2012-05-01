В Украине стартовал чемпионат мира по парусному спорту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, свыше 70 команд со всего мира будут соревноваться в акватории Кременчугского водохранилища Днепра. Как заверяют организаторы, черкащане будут иметь возможность увидеть мастерство владения парусами в сложных условиях «большой воды». Чемпионат мира по парусному спорту будет продолжаться в Черкассах до 5 мая.