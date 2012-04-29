Безопасность на матчах Евро-2012 обеспечат 4 тысячи стюардов

Безопасность во время матчей Евро-2012 на стадионах будут обеспечивать главным образом стюарды, сообщил Информационному центру «Украина-2012» руководитель Местного организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский.

По его словам, к турниру Украина готовит консолидированную концепцию безопасности, при которой совмещены усилия как государственных правоохранительных органов, так и частных служб охраны.

«Общее количество стюардов – около 4 тысяч. Это люди, которые будут следить за порядком на стадионе. В их задачу входит помочь человеку или предоставить информацию, возможно, сделать корректное замечание в какой-то ситуации или же сигнализировать охране о внештатном случае. Стюарды будут главным элементом безопасности на стадионе. Милиция будет контролировать ситуацию за пределами арен», - объяснил М.Лубкивский.

Он добавил, что пункт о безопасности на Евро-2012 – первоочередной вопрос в организации турнира, однако обеспечение безопасности не должно мешать общей атмосфере праздника.