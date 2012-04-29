На НСК «Олимпийский» сыграют две донецкие команды

Второй участник финального матча Кубка Украины по футболу определился в долгой борьбе, которая заняла основное и дополнительное время и не уложилась в десять послематчевых ударов с 11-метровой отметки.

Металлург – Карпаты 0:0 (7:6 по пенальти).

Напомним, что 27 апреля сыграли Волынь - Шахтер 3:4.

Финал состоится 6 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».