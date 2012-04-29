"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу

Чемпионский титул по итогам сезона-2011/12 питерцы обеспечили себе после победы в матче 41-го тура первенства страны с московским "Динамо". На своем поле "Зенит" выиграл со счетом 2:1.



После 41-го тура "Зенит" набрал 84 очка. Ни "Динамо" и ЦСКА с 69 очками, ни "Спартак", с 68-ю уже не смогут догнать его.