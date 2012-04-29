"Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу
00:47, 29 апреля 2012Спорт
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Питерский "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу.
Чемпионский титул по итогам сезона-2011/12 питерцы обеспечили себе после победы в матче 41-го тура первенства страны с московским "Динамо". На своем поле "Зенит" выиграл со счетом 2:1.
После 41-го тура "Зенит" набрал 84 очка. Ни "Динамо" и ЦСКА с 69 очками, ни "Спартак", с 68-ю уже не смогут догнать его.
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